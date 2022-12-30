Москва, 30 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом 30 декабря в интервью РИА Новости сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

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«Завтра захоронение на Ваганьковском кладбище», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет 29 декабря в реанимационном отделении московской больницы.