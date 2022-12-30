Донецк, 30 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Парламент Донецкой Народной Республики 30 декабря единогласно принял новую конституцию. Об этом 30 декабря сообщили корреспонденту ТАСС.

ИА REGNUM ЛНР. Инфографика

Врио главы ДНР Денис Пушилин, обращаясь к парламенту республики, заявил об «историческом событии». По его словам, новая конституция знаменует собой возвращение Донбасса в лоно русской культурно-исторической традиции, исполнение надежд и достижение цели, к которой шли восемь лет.

Отмечается, что новая конституция региона устанавливает приоритет семейного воспитания детей, создает условия для их всестороннего развития и воспитания патриотизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы республики Денис Пушилин заявил, что перед предстоящими в 2023 году выборами в Донецкой Народной Республике (ДНР) избирательный процесс в регионе необходимо урегулировать законодательно.