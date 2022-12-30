Москва, 30 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Россия достигла беспрецедентных объемов в поставках энергоносителей в Китай. Об этом в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей», — сказал Путин.

Президент РФ также добавил, что в настоящий момент ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.

Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 30 декабря. В ходе переговоров главы государств обсудили российско-китайские отношения.