Путин высоко оценил объемы поставок энергоносителей в Китай
Москва, 30 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Россия достигла беспрецедентных объемов в поставках энергоносителей в Китай. Об этом в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи заявил президент РФ Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей», — сказал Путин.
Президент РФ также добавил, что в настоящий момент ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.
Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 30 декабря. В ходе переговоров главы государств обсудили российско-китайские отношения.