Москва, 30 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Китае заместителю главы СБ России Дмитрию Медведеву был оказан тёплый приём. Он делился с президентом России своими впечатлениями. Об этом Владимир Путин сообщил 30 декабря во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В преддверии Нового года президент России по видеосвязи провёл переговоры с Си Цзиньпином. Коснувшись вопроса двусторонних российско-китайских отношений, Путин оценил их как очень продуктивные.

Так, за последний месяц Москва и Пекин провели два крупных мероприятия. Во-первых, состоялась 27-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Во-вторых, в Пекине побывал Медведев с визитом, что стало «первым контактом лидеров правящих партий двух стран после съезда КПК».

ИА REGNUM) доложил мне и о тёплом приёме, который ему был оказан, и о состоявшейся у Вас с ним содержательной беседе, разговоре». Владимир Путин «Он (Медведев. — Прим.) доложил мне и о тёплом приёме, который ему был оказан, и о состоявшейся у Вас с ним содержательной беседе, разговоре».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Медведева в Пекин и его встреча с Си Цзиньпином состоялись 21 декабря.