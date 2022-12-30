Москва, 30 декабря, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 декабря в ходе встречи с лидером китайского государства Си Цзиньпином по видеосвязи поздравил жителей Китайской Народной Республики с наступающим Новым годом.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Уважаемый господин председатель, хотел бы поздравить вас и всех наших китайских друзей с наступающим Новым, 2023 годом и приближающимся Новым годом по китайскому календарю», — сказал президент.

В ходе своей речи председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах наращивания политического взаимодействия с Россией на фоне сложившейся мировой ситуации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят проблемы во время телефонного разговора 30 декабря.