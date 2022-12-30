Донецк, 30 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Перед предстоящими в 2023 году выборами в Донецкой Народной Республике (ДНР) избирательный процесс в регионе необходимо урегулировать законодательно. Об этом 30 декабря заявил врио главы республики Денис Пушилин во время оглашения своего ежегодного послания к депутатам парламента региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«В 2023 году нас ожидают выборы, в том числе парламентские. Хочу обратить ваше внимание на необходимость законодательно урегулировать избирательный процесс», — сказал он.

Также врио главы региона отметил, что от работы народных избранников республики зависит, насколько организованным, продуманным и соответствующим высоким стандартам РФ будет этот процесс в регионе.

«Коллеги, желаю вам передать депутатскому корпусу будущего созыва не комплекс неисполненных задач, а полностью сформированную законодательную базу Донецкой Народной Республики — полноправного субъекта Российской Федерации», — добавил Пушилин.

Кроме того, он уточнил, что в новой конституции ДНР будет установлен правовой статус органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в сентябре 2023 года в единый день голосования состоятся выборы главы республики.