Москва, 30 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Россия и Китай нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами. Об этом 30 декабря сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бойцы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Параде Победы в Москве, 9 мая 2015 года

По словам главы российского государства, сотрудничество в военно-технической сфере способствует обеспечению безопасности обеих стран.

«Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах», — заявил Владимир Путин.

Ранее глава российского государства заявлял, что российско-китайские отношения развиваются во всех сферах. Совместно с Китаем Россия проводит военные учения. Владимир Путин заявлял, что в военно-технической сфере выстроен доверительный договор, как, может быть, никогда раньше в истории стран и не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 30 декабря по закрытой связи.