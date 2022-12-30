Россия и Китай нацелены укрепить военно-техническое сотрудничество
Путин: Россия и Китай нацелены укрепить военно-техническое сотрудничество
Москва, 30 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Россия и Китай нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами. Об этом 30 декабря сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.
По словам главы российского государства, сотрудничество в военно-технической сфере способствует обеспечению безопасности обеих стран.
«Конечно, особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах», — заявил Владимир Путин.
Ранее глава российского государства заявлял, что российско-китайские отношения развиваются во всех сферах. Совместно с Китаем Россия проводит военные учения. Владимир Путин заявлял, что в военно-технической сфере выстроен доверительный договор, как, может быть, никогда раньше в истории стран и не было.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор 30 декабря по закрытой связи.