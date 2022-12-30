Пекин, 30 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Китае выразили готовность к наращиванию стратегического взаимодействия с Россией в целях интересов обеих стран и достижения глобальной стабильности в условиях «неоднозначной международной обстановки». Об этом заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 30 декабря в режиме видео-конференц-связи, председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

«Перед лицом непростой, далеко неоднозначной международной обстановки мы готовы наращивать стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности для развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», — отметил Си Цзиньпин.

Напомним, Пекин и ранее подтверждал свою готовность к сближению и тесному сотрудничеству с Москвой. О намерении вместе с Россией содействовать более справедливому и рациональному глобальному управлению Си Цзиньпин, в частности, заявил в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, которая состоялась 21 декабря 2022 года во время визита зампреда Совбеза России в Пекин.