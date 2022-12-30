Москва, 30 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. На фоне усиливающейся в данный момент в мире напряжённости отношения России и Китая демонстрируют образец сотрудничества. Об этом 30 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора», — сказал он.

Кроме того, глава российского государства отметил, что отношения двух стран смогли выдержать все испытания, показывают зрелость и устойчивость, а также развиваются.

«Как мы с Вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в 21 веке», — добавил Путин.

При этом российский лидер также поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и переизбранием последнего на пост генерального секретаря ЦК КПК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с Китаем по вопросу возобновления пассажирского сообщения.