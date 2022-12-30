Донецк, 30 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Общий подсчитанный ущерб ДНР и ЛНР от обстрелов со стороны ВСУ превысил 228 млрд рублей. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба СК РФ в своем telegram-канале.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«К настоящему времени завершено производство судебных экспертиз по более чем 68 тысячам объектов. Согласно заключениям экспертов, сумма причиненного ущерба составляет не менее 228 миллиардов 234 миллионов рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что войска киевского террористического режима в ночь на 30 декабря обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе Донецк, Макеевку и Ясиноватую.