Луганск, 30 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что регион делает всё возможное для скорого завершения специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию», — сказал врио главы ЛНР во время выступления перед парламентом.

Также Пасечник добавил, что Луганская Народная Республика делает всё возможное для скорейшего наступления мира и «укрепления могущества и силы нашей великой родины России».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Леонид Пасечник заявлял, что принятие новой конституции Луганской Народной Республики позволит приступить к формированию органов власти и управления республики.