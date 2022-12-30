Пасечник: в ЛНР делают всё возможное для скорейшего завершения СВО
Луганск, 30 декабря, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что регион делает всё возможное для скорого завершения специальной военной операции на Украине.
«Я уверен, что на сегодняшний день у нас с вами самая важная мечта, наверное, у каждого человека она должна быть, — конечно, поскорее закончить специальную военную операцию», — сказал врио главы ЛНР во время выступления перед парламентом.
Также Пасечник добавил, что Луганская Народная Республика делает всё возможное для скорейшего наступления мира и «укрепления могущества и силы нашей великой родины России».
Как передавало ИА REGNUM, ранее Леонид Пасечник заявлял, что принятие новой конституции Луганской Народной Республики позволит приступить к формированию органов власти и управления республики.