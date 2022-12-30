Киев, 30 декабря, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Если бы Запад ввёл санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был бы очень доволен. Об этом глава украинской дипломатии заявил в интервью «РБК Украина».

Иероним Босх. Бесы (фрагмент)

Отвечая на вопрос о планах на будущий год в контексте антироссийской политики, Кулеба сказал, что ему хотелось бы «ещё патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции».

Также он заявил, что антироссийские санкции должны коснуться «газа и атомной» отрасли, и вообще много ещё возможных направлений.

Напомним, в начале октября СНБО одобрил антироссийский санкционный список, в который включены патриарх Кирилл и бизнесмен Евгений Пригожин.