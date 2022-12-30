Луганск, 30 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Принятие новой конституции Луганской Народной Республики позволит приступить к формированию органов власти и управления республики. Об этом, комментируя решение Народного совета (парламента) ЛНР, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник

«В преддверии Нового года состоялось знаковое, историческое событие: Народный совет ЛНР единогласно принял конституцию Луганской Народной Республики Российской Федерации», ― отметил Пасечник в сообщении в телеграм-канале.

«Это судьбоносный момент для нашей республики», ― подчеркнул врио главы субъекта РФ, выступая перед депутатами.

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Он указал, что принятие конституции говорит о том, что ЛНР «максимально быстро и эффективно интегрируется в правовое поле России и становится полноправным субъектом Российской Федерации».

Врио главы ЛНР добавил, что новый основной закон ― это «логический итог уходящего 2022 года, результат совместной работы всех жителей Луганской Народной Республики, которые сплотившись преодолели все трудности и достигли цели, поставленной в далёком 2014 году, — вошли в состав Российской Федерации».

Пасечник также назвал уходящий год сложным, но судьбоносным. Прежде всего он отметил такие события, как воссоединение с Россией и освобождение территории ЛНР от киевских националистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Луганской Народной Республике одобрена новая конституция. Решение было принято Народным советом (парламентом) ЛНР единогласно. Всего на очередном пленарном заседании присутствовало 43 парламентария. Все высказались за принятие документа.