Пасечник рассказал о судьбоносном моменте для ЛНР
Песечник назвал судьбоносным принятие новой конституции ЛНР
Луганск, 30 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Принятие новой конституции Луганской Народной Республики позволит приступить к формированию органов власти и управления республики. Об этом, комментируя решение Народного совета (парламента) ЛНР, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«В преддверии Нового года состоялось знаковое, историческое событие: Народный совет ЛНР единогласно принял конституцию Луганской Народной Республики Российской Федерации», ― отметил Пасечник в сообщении в телеграм-канале.
«Это судьбоносный момент для нашей республики», ― подчеркнул врио главы субъекта РФ, выступая перед депутатами.
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Он указал, что принятие конституции говорит о том, что ЛНР «максимально быстро и эффективно интегрируется в правовое поле России и становится полноправным субъектом Российской Федерации».
Врио главы ЛНР добавил, что новый основной закон ― это «логический итог уходящего 2022 года, результат совместной работы всех жителей Луганской Народной Республики, которые сплотившись преодолели все трудности и достигли цели, поставленной в далёком 2014 году, — вошли в состав Российской Федерации».
Пасечник также назвал уходящий год сложным, но судьбоносным. Прежде всего он отметил такие события, как воссоединение с Россией и освобождение территории ЛНР от киевских националистов.
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Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Луганской Народной Республике одобрена новая конституция. Решение было принято Народным советом (парламентом) ЛНР единогласно. Всего на очередном пленарном заседании присутствовало 43 парламентария. Все высказались за принятие документа.