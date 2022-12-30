МИД КНР требует от США прекратить продажу вооружений Тайваню
МИД КНР требует, чтобы США прекратили продавать оружие Тайваню
Пекин, 30 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Китае считают, что Соединенные Штаты должны прекратить продажу вооружений Тайваню. Об этом 30 декабря заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга.
«Китай требует, чтобы США соблюдали принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике», — заявил на брифинге представитель МИД КНР.
По словам Ван Вэньбиня, США также следует прекратить продажу вооружений Тайваню, военные связи с островом и не создавать новых факторов напряженности в Тайваньском проливе.
В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что примут меры для решительной защиты суверенитета и интересов безопасности КНР.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения вблизи острова. Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на $180 млн.
По сообщению информационного агентства Киодо Цусин, официальный представитель Тайваня в Японии призвал японские власти развивать двустороннее сотрудничество в области безопасности.