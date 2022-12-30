Киев, 30 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба призвал «запихнуть» жителей РФ в российские границы и закрыть их «на замок». Он заявил об этом 30 декабря в интервью «РБК Украина».

ИА REGNUM Россия

По словам Кулебы, он считает своей главной задачей в данный момент убедить партнёров режима Киева в том, что Россия не изменится по своей сути вне зависимости от того, кто в ней находится у власти.

«Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию (так представители киевского режима называют спецоперацию ВС РФ по денацификации на Украине. — Прим. ред.) … Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива режима Киева о том, чтобы провести на площадке ООН 24 февраля «мирный саммит», — это бредовая идея и пиар-акция Вашингтона.

Отметим, представители киевского режима постоянно делают русофобские заявления и проводят соответствующую политику, что стало главной причиной начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. При этом на данный момент неясно, какой будет граница захваченной режимом Киева территории Украины, так как ранее ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская область по итогам проведённых там референдумов приняли решение о воссоединении с Россией.