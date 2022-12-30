Москва, 30 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться, снизились на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«Если брать март месяц, действительно, увеличение цены было там от 3% до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду производителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь — на легковые», — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров сообщил, что продажи новых автомобилей в России за 2022 год составят в районе 800 тыс. единиц. Глава Минпромторга также уточнил, что объемы производства по итогам года перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей.