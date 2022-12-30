Луганск, 30 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике принята новая конституция. Решение было принято 30 декабря Народным советом (парламентом) ЛНР единогласно. Об этом сообщается в телеграм-канале законодательного органа республики.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

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Всего на очередном пленарном заседании присутствовали 43 парламентария. Все высказались за принятие документа.

«Поздравляю всех с этим знаменательным, судьбоносным, ну и, конечно же, историческим событием», ― обратился к депутатам парламента ЛНР врио главы республики Леонид Пасечник, слова которого приводит ТАСС.

Теперь в Основном законе ЛНР указана как субъект Российской Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации ратифицировал договор между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов. Переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых регионов, будет действовать до 1 января 2026 года.

После воссоединения с Россией в ДНР в качестве нового субъекта РФ также принята новая конституция.