Москва, 30 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Налог на доходы со вкладов граждане России в 2023 годы должны будут заплатить: послаблений, которые были до сих пор, уже не будет, пишут 30 декабря «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

В российском Минфине разъясняют, что по итогам 2023 года банковским клиентам впервые придётся заплатить налог на доходы с депозитов, причём это нужно будет сделать до декабря 2024 года.

Налогом в 2023 году будут облагаться процентные доходы граждан свыше 75 тысяч рублей в том случае, если ключевая ставка не превысит семи с половиной процентов.

Налог по депозитам взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, которая сейчас составляет 7,50% годовых.