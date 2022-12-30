Сакраменто, США, 30 декабря, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой был израильский спутник дистанционного зондирования Земли EROS-C3, произвела американская компания SpaceX. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Official SpaceX Photos Falcon 9

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг в американском штате Калифорния в 23:38 по местному времени (10:38 мск 30 декабря), и это последний для SpaceX запуск в уходящем, 2022 году, в котором она провела в общей сложности 61 пуск.

При этом известно, что первая ступень ракеты-носителя до этого десять раз использовалась при запусках и компания вновь намерена вернуть её на Землю.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.