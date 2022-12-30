Москва, 30 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев исполнил мечту Лизы из Луганской Народной Республики (ЛНР) в рамках акции «Ёлка желаний», сообщает 30 декабря сайт партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Сообщается, что школьница мечтала о поездке в Санкт-Петербург на свое 12-летие. Лиза вместе с мамой посетила Мариинский дворец и каток, побывала в Большом цирке на Фонтанке, Петропавловской крепости и посмотрела «Щелкунчика» в Михайловском театре.

Кроме того, как сообщает сайт «Единой России», секретарь Генсовета партии Андрей Турчак исполнил мечты нескольких детей. Он подарил Егору из деревни Киевка в Новосибирской области укулеле. Ещё 10-летний Арсений из Республики Татарстан получил в подарок гитару, Дмитрий из Пскова вместе с сестрой и родителями посетил игровой центр, а София из Невеля получила в качестве новогоднего подарка билет в аквапарк.

«Замсекретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в рамках акции «Ёлка желаний» исполнила мечту трёхлетней Валерии из Ленинградской области о коляске для куклы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

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