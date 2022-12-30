В Казахстане рассказали о переговорах с РФ о газификации регионов страны
Астана, 30 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Власти Казахстана по-прежнему ведут переговоры с Россией о возможной газификации северных и восточных регионов республики. Об этом 30 декабря заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает ТАСС.
«Мы переговоры до сих пор сейчас ведем», — сказал Акчулаков.
Он также добавил, что в настоящий момент обсуждается сразу несколько вариантов газификации северо-восточных и восточных областей Казахстана.
В то же время глава ведомства признался, что окончательных расчетов стоимости подобного проекта пока нет.
Ранее Акчулаков заявлял, что власти Казахстана рассматривали несколько вариантов газификации северных и восточных регионов страны. В качестве одного из вариантов обсуждалось потенциальное строительство газопроводов из России.