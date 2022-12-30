Экс-президент РФС высказался на тему кончины Пеле
Москва, 30 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об ушедшем из жизни трехкратном чемпионе мира в составе сборной Бразилии Пеле.
«Знал Пеле лично. Не скажу, что мы много пересекались, это было эпизодически на различных чемпионатах мира. Он не приезжал на все, хотя был послом ФИФА», — сказал Колосков в интервью ТАСС 30 декабря.
Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле ушел из жизни вечером 29 декабря на 83-м году жизни после борьбы со злокачественной опухолью толстой кишки.
«Мы с ним общались, даже в футбол играли в формате «пять на пять». Он очень хорошо знал Никиту Павловича Симоняна (участника чемпионата мира 1958 года в составе СССР), они с ним общались», — добавил Колосков.
Ранее портал G1 сообщал, что Memorial Necropole станет местом захоронения легендарного футболиста.