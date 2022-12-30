Москва, 30 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об ушедшем из жизни трехкратном чемпионе мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Atr1992 Пеле

«Знал Пеле лично. Не скажу, что мы много пересекались, это было эпизодически на различных чемпионатах мира. Он не приезжал на все, хотя был послом ФИФА», — сказал Колосков в интервью ТАСС 30 декабря.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле ушел из жизни вечером 29 декабря на 83-м году жизни после борьбы со злокачественной опухолью толстой кишки.

«Мы с ним общались, даже в футбол играли в формате «пять на пять». Он очень хорошо знал Никиту Павловича Симоняна (участника чемпионата мира 1958 года в составе СССР), они с ним общались», — добавил Колосков.

Ранее портал G1 сообщал, что Memorial Necropole станет местом захоронения легендарного футболиста.