Севастополь, 30 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В небе над Севастополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила неизвестный объект. Об этом 30 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные, как всегда, сработали чётко», — написал он в своём сообщении.

Также Развозжаев призвал всех сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник белорусских зенитных ракетных войск Кирилл Казанцев заявил, что в качестве одной из версий падения обломков ракеты на территории Белоруссии в Минске рассматривают провокацию со стороны ВСУ.