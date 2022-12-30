Москва, 30 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. После того как из-за падения льда с крыши пострадал житель Москвы Анатолий Елизаров, генерал МЧС, было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), сообщил 30 декабря источник ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Сосульки

Инцидент с падением льда с крыши произошёл в Москве два дня назад — 28 декабря. Елизаров получил в результате телесные повреждения.

Так, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, повреждение связок шейных позвонков. Кроме того, из-за льдины он получил раны на лбу и темени и ушиб мягких тканей головы.

К настоящему моменту установлено, что в этот день, 28 декабря, шла очистка фасада и кровли дома 11 на улице Инициативной от ледяных масс и снега. При этом не были выполнены требования безопасности. Когда потерпевший находился рядом с этим зданием, на него упала ледяная масса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елизаров после падения на него льда оказался в больнице. В ходе проверки выяснилось, что договор на очистку крыши ни с кем не заключался.