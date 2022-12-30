Москва, 30 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В России может появиться новая мобильная операционная система (ОС) на базе открытого кода Android, а также платформы совместимых с ней мобильных сервисов. Компанию-разработчика для её создания планируют учредить VK, «Яндекс», Сбербанк и ПАО «Ростелеком». Об этом 30 декабря со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM IT

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Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент, а сервисы должны будут заменить Google Mobile Services (популярные приложения и API для устройств Android).

Отмечается, что создание новой ОС не будет противоречить планам по развитию мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора» — последняя будет направлена на потребителей в корпоративном и государственном секторе.

Источники издания считают, что запустить платформу мобильных сервисов для ОС на Android будет дешевле, чем для ОС «Аврора». Так, по их словам, с одной стороны, большинство приложений отечественных разработчиков уже и так приспособлены под Android, а с другой ― VK в этом году уже запустила магазин приложений RuStore. При этом на разработку ОС на Android потребуется не более 1 года.

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В VK, «Яндексе» и «Ростелекоме» от комментариев газете отказались, в Сбербанке и Минцифры РФ не ответили на запросы.

Напомним, «Аврора» (прежнее название — Sailfish Mobile OS Rus) является первой отечественной мобильной операционной системой, созданной на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, которая разработана бывшими сотрудниками компании Nokia.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре правительство включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в «дорожную карту» «Новое общесистемное ПО».

Эксперты оценивают этот проект в 480 млрд рублей. При этом в Госдуме считают неправильным финансирование этого проекта из бюджета.