Краснодар, 30 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В настоящее время на подъезде к Крымскому мосту скопилась трёхкилометровая автомобильная пробка, в которой очередь на проезд ожидают около 1200 автомашин. Об этом 30 декабря сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около трех километров. Своей очереди на проезд ожидают порядка 1200 машин», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее оперативный штаб предупреждал, что водителям необходимо учитывать, что количество транспорта увеличилось и потому теперь для проезда потребуется несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов рассказал, что на данный момент на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на выезде из России в Грузию скопилась большая очередь грузовых автомобилей, что связано с возросшим потоком автомобильного транспорта перед праздниками.