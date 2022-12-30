Ленинградская область, 30 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль начатую следователями СКР по Ленобласти процессуальную проверку по вопросу плачевного состояния дворцово-паркового ансамбля «Усадьба Демидовых «Тайцы».

Дарья Драй ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля «Тайцы»

Как сообщили 30 декабря в пресс-службе СКР, проверка началась после сообщений в социальной сети об аварийном состоянии объекта культурного наследия.

«Отмечается, что денежные средства на реставрацию объекта выделены в 2018 году, однако до настоящего времени работы не выполнены, что создает угрозу его разрушения. Обращения местных жителей в уполномоченные органы результатов не принесли», — объяснили в СКР.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате СКР и поручил руководителю СУ СКР по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о её предварительных и окончательных результатах. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

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Дворцово-парковый ансамбль «Тайцы» — объект культурного наследия, входит в список ЮНЕСКО. Уникальный памятник был создан в XVIII веке и долгое время был закрыт для посещения. В начале XVIII века Петр I подарил эти земли адмиралу Головину. Среди владельцев этой территории были также Корф, Ганнибал, Нарышкин и Амосов.

Александр Демидов, один из богатейших людей своего времени, приобрел Тайцы 21 декабря 1772 года. Именно при нем здесь сформировался ансамбль из усадебного дома с парком и известными Демидовскими ключами и Таицким озером. Парк прославился районом пересечения 12 аллей и «Храмом Солнца». В основе планировки прослеживается философская концепция русской усадьбы эпохи Просвещения.

В годы Гражданской войны имение разграбили, а позже отдали часть парка под санаторий для туберкулезных больных. Он просуществовал до Великой Отечественной войны. В военные годы там разместился немецкий госпиталь, а в послевоенные годы в усадьбе вновь устроили санаторий, который закрылся в 1989 году. С 2011 года усадьба никак не использовалась. В усадьбе сохранились сам усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, мелкие постройки и часть каменной ограды, а также Большая поляна. Предполагалось, что в процессе реставрации усадьба будет приспособлена под общественное пространство.