Москва, 30 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с Китаем по вопросу возобновления пассажирского сообщения. Об этом 30 декабря заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь

МИД России положительно оценил решение Китая с 8 января 2023 года снять ряд ограничений по коронавирусу.

«Положительно оцениваем эти решения китайской стороны и выражаем надежду на постепенное возобновление масштабных обменов между народами наших стран. Готовы будем приступить к оперативной проработке данных вопросов по получении обращения от китайских партнёров», — заявила Мария Захарова.

Российское генконсульство в Харбине ранее не исключило, что в начале 2023 года может открыться пассажирское наземное сообщение через российско-китайскую границу.

Напомним, Китай с 8 января отменяет ранее введенное обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19. Кроме того, будет отменен тотальный контроль над всеми ввозимыми в страну «пищевыми продуктами и товарами, относящимися к холодовой цепи».