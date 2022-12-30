Астана, 30 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Введение потолка цен на российские энергоресурсы может спровоцировать рост стоимости черного золота на мировых рынках. Об этом 30 декабря заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если с рынка уходит какой-то объём нефти, его пытаются заместить другими источниками… При резком сокращении и уходе с рынка большого объёма нефти цены, как правило, растут», — сказал Акчулаков.

Глава ведомства также отметил, что Россия входит в число крупнейших производителей и поставщиков нефти на международные рынки.

Напомним, санкции против российской нефти вступили в силу 5 декабря. Страны «Большой семёрки», Австралия и Евросоюз ввели ограничения на морские перевозки российской нефти, если её продают дороже $60 за баррель. В этом случае запрещается её перевозить и страховать.