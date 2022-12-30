В Казахстане спрогнозировали рост цен на нефть из-за введения ЕС лимита
Астана, 30 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Введение потолка цен на российские энергоресурсы может спровоцировать рост стоимости черного золота на мировых рынках. Об этом 30 декабря заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге.
«Если с рынка уходит какой-то объём нефти, его пытаются заместить другими источниками… При резком сокращении и уходе с рынка большого объёма нефти цены, как правило, растут», — сказал Акчулаков.
Глава ведомства также отметил, что Россия входит в число крупнейших производителей и поставщиков нефти на международные рынки.
Напомним, санкции против российской нефти вступили в силу 5 декабря. Страны «Большой семёрки», Австралия и Евросоюз ввели ограничения на морские перевозки российской нефти, если её продают дороже $60 за баррель. В этом случае запрещается её перевозить и страховать.