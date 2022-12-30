Мишустин утвердил кадровые изменения в аппарате российского правительства
Мишустин назначил Стёжку новым главой аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии
Москва, 30 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Заместителем руководителя аппарата правительства — руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина назначен Богдан Стёжка. Документ 30 декабря обнародован на сайте российского правительства.
«Новым заместителем руководителя аппарата правительства — руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка, ранее возглавлявший Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства», — говорится в распоряжении.
Также указывается, что на должность главы названного департамента был назначен Александр Беседа, который до этого был заместителем директора департамента.
При этом отмечается, что ранее занимавший пост заместителя руководителя аппарата правительства — руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков покинул его в связи с выходом на пенсию.
«За большой вклад в обеспечение деятельности Правительства и многолетнюю безупречную государственную службу он награждён медалью Столыпина П. А. I степени», — добавляется в распоряжении.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную систему России.