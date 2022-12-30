Москва, 30 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Заместителем руководителя аппарата правительства — руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина назначен Богдан Стёжка. Документ 30 декабря обнародован на сайте российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Новым заместителем руководителя аппарата правительства — руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Богдан Стёжка, ранее возглавлявший Департамент по обеспечению деятельности административных органов правительства», — говорится в распоряжении.

Также указывается, что на должность главы названного департамента был назначен Александр Беседа, который до этого был заместителем директора департамента.

При этом отмечается, что ранее занимавший пост заместителя руководителя аппарата правительства — руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Игорь Боровков покинул его в связи с выходом на пенсию.

«За большой вклад в обеспечение деятельности Правительства и многолетнюю безупречную государственную службу он награждён медалью Столыпина П. А. I степени», — добавляется в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную систему России.