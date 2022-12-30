Лондон, 30 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В текущем году в мире отмечено ощутимое снижение общего объёма сделок по слиянию и поглощению по сравнению с 2021 годом. Согласно данным аналитической компании Refinitiv, которые приводит газета Financial Times, этот показатель упал на 38%, что стало самым большим падением более чем за 20 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис

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По данным экспертов, резкий спад наметился в последние шесть месяцев. Так, за шесть месяцев до декабря 2022 года таких сделок было заключено на сумму $1,4 трлн, при этом в первой половине года этот показатель составил $2,2 трлн. Аналитики объясняют это растущими процентными ставками, высокой инфляцией и последствиями конфликта на Украине. В 2022 году доверие к глобальным рынкам снизилось, в то время как стоимость финансирования сделок возросла.

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Отмечается, что подобной разницы не фиксировалось с начала ведения статистики в 1980 году. Также в материале указывается на сокращение числа крупнейших сделок на сумму более $10 млрд: в первом полугодии их было заключено 25, а во втором ― 11. При этом по абсолютной величине результаты нынешнего года превзошли 2020 год, когда началась пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте акционеры Discovery, Inc. проголосовали за слияние компании с конгломератом WarnerMedia. Планировалось, что сделка будет завершена во втором квартале 2022 года.

Напомним, сделка по слиянию Discovery и WarnerMedia была одобрена Еврокомиссией в декабре 2021 года, а министерством юстиции США — в феврале 2022 года. После слияния акционеры AT&T получат 71% акций новой компании Warner Bros. Discovery, а акционерам Discovery достанется оставшийся 31%.