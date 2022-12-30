Киев, 30 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Закон о национальных меньшинствах был подписан главой режима Киева Владимиром Зеленским. Как сообщается на сайте Верховной рады, законопроект № 8224 возвращен в парламент киевского режима с подписью главы последнего.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

При этом в законопроекте, опубликованном на сайте Рады, говорится, что у представителей национальных меньшинств на захваченной Киевом территории Украины якобы есть право на самоидентификацию, свободу общественных объединений и мирных собраний, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, участие в политической, экономической и социальной жизни, сохранение культурной самобытности.

Помимо этого, в нём указывается, что Киев «в пределах, не противоречащих закону», гарантирует право на свободное использование языка национальных меньшинств в устной и письменной формах, как в частной, так и в общественной жизни, однако также в законопроекте специально прописан запрет «популяризации и пропаганды» России и действий российских государственных деятелей и органов, создающих «позитивный образ».

Кроме того, законопроект предписывает правительству режима Киева в течение полугода привести всю нормативную базу в соответствие с ним и обеспечить вступление его в силу.

Отметим, на протяжении последних лет киевским режимом был принят ряд законов об образовании и государственном языке, способствовавших вытеснению языков национальных меньшинств из общественной жизни. При этом, согласно данным последней переписи населения Украины от 2001 года, в стране на тот момент проживало 22,18% представителей нацменьшинств от общего числа населения, крупнейшую группу составляли русские, которых было 17,3%.