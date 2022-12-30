Тегеран, 30 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В первой половине 2023 года ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в интервью ТАСС 30 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕАЭС

«У нас — достаточно высокая степень готовности, чтобы перейти уже к полноценному договору. Сейчас у нас работает временное соглашение, которое тоже дает свои позитивные результаты», — заявил Мясникович.

Глава коллегии ЕЭК также отметил, что соглашение должно быть подписано в первой половине 2023 года, чтобы была возможность незамедлительно запустить ратифицированные процедуры.

«Аналогичную работу ведем с Египтом. По результатам пяти раундов переговоров находимся на решающей стадии», — добавил Мясникович.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалась о планах Ирана провести военные учения в северной части акватории Индийского океана.