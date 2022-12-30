Москва, 30 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. О своем боевом опыте в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал российский военный с позывным Обойма. Небольшое интервью с лейтенантом, командиром взвода, опубликовало Минобороны России.

#ГероиZ Министерство обороны РФ Обойма

В спецоперации военный с позывным Обойма участвует с 24 февраля. Военнослужащий Вооруженных сил РФ был удостоен медали «За боевые заслуги» и получил боевой опыт, которым делился в качестве инструктора с мобилизованными бойцами.

«Награды мне лично не важны, честно скажу. Важнее, конечно, вернуться домой, живым, здоровым, к своим родным, своим близким», — сказал российский военнослужащий.

Военный с позывным Обойма отметил, что сложнее всего — это идти на штурм. По его словам, также сложно и в городском бою.

«В городском бою достаточно сложно, потому что нужен опыт», — сказал военный.

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Кроме того, лейтенант рассказал, что мобилизованные бойцы относят к делу добросовестно, внимательно слушают, спрашивают, учатся.