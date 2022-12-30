Киев, 30 декабря, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Если потребуется, украинская армия не станет медлить и атакует территорию России. Все разговоры о том, что не надо усиливать конфронтацию, — чушь, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью Kyiv Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он пояснил, что Киев не намерен спрашивать у кого-либо разрешения на то, чтобы действовать в своих интересах. «Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтём необходимым, мы там будем», — сказал Данилов.

При этом он заявил, что «все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь».

Напомним, украинская сторона ежедневно заявляет о том, что её не устраивают условия, которые Москва выдвигает для прекращения спецоперации, в частности — признание российскими ряда территорий, вышедших из состава Украины.

При этом Запад, например Франция, пытается показать, что Киев способен к диалогу. Идею о том, что не нужно обострять конфронтацию, чтобы стали возможными переговоры, официально транслирует ряд представителей как Запада, так и Востока.