Сеул, 30 декабря, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Парламентское слушание в южнокорейском парламенте по поводу проникновения в воздушное пространство Южной Кореи беспилотников КНДР предложил провести лидер фракции оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Пак Хон Гын. Об этом 30 декабря сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Провести слушания для проверки возможностей военных по реагированию, чтобы успокоить граждан, а также принять резолюцию — это долг Национального собрания», — сказал он.

При этом в данный момент оппозиционная фракция «Тобуро» контролирует большинство в парламенте Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что вторжение беспилотников КНДР в воздушное пространство страны — инцидент, с которым нельзя мириться.

Отметим, 26 декабря пять северокорейских дронов вошли в воздушное пространство Южной Кореи, и южнокорейская система ПВО не смогла их уничтожить.