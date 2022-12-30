Москва, 30 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. При модернизации авиационных управляемых ракет, предназначенных для ближнего боя, главное управление инновационного развития Минобороны России по результатам эксперимента собирается использовать отечественную матричную инфракрасную головку самонаведения. Об этом 30 декабря рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты

«В октябре 2022 года в городе Ахтубинске Главным управлением совместно с Главным командованием ВКС проведен военно-технический эксперимент по проверке базовых алгоритмов первой отечественной матричной инфракрасной головки самонаведения для оснащения авиационных управляемых ракет «воздух — воздух» малой дальности», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Также Попов уточнил, что после проведения эксперимента была доказана эффективность этого изделия и на данный момент намечены мероприятия по его использованию для дальнейшей модернизации уже имеющихся ракет и создания перспективных средств поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря ходовые приемо-сдаточные испытания после проведённой на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» в Калининграде модернизации закончил сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота ВМФ РФ «Неустрашимый».