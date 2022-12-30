Москва, 30 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На Северном Кавказе сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт. Об этом 30 декабря сообщили в ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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По подозрению в подготовке теракта задержан украинский мигрант. Уточняется, что преступление он планировал по заданию киевских спецслужб. Что именно замышлял задержанный, не сообщается.

«Федеральной службой безопасности РФ в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера», ― говорится в сообщении.

У задержанного изъяты «готовые к применению средства террора». Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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