* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 30 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Американские военные и военнослужащие стран западной коалиции в 2022 году сумели ликвидировать 686 боевиков террористической группировки «‎Исламское государство»‎ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Об этом 30 января сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По данным ведомства, в 2022 году американские военные провели 313 операций против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, большая часть из которых была организована при участии стран-союзниц.

Уточняется, что на территории Ирака были ликвидированы как минимум 220 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 159 задержаны, в Сирии военные уничтожили 466 террористов и 215 задержали.

Ранее стало известно, что Пентагон увеличил количество рейдов и операций против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Так, в декабре 2022 года проведено порядка десятка рискованных вертолётных и наземных операций для ликвидации и захвата высших представителей боевиков.