Вашингтон, 30 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Солист американской музыкальной группы Aerosmith Стивен Тайлер обвинен в сексуальном изнасиловании несовершеннолетней, сообщает издание Deadline.

daigooliva Стивен Тайлер, вокалист рок-группы Aerosmith

По информации источника, предполагаемая жертва Джулия Холкомб в период с 1973 по 1976 год встречалась с музыкантом. На тот момент ей было 16 лет. В иске Стивен Тайлер также обвиняется в умышленном причинении морального вреда и побоях.

Ранее об отношениях с Джулией публично рассказывал сам фронтмен Aerosmith.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британский экс-кикбоксер Эндрю Тейт был задержан по подозрению в торговле людьми в Румынии.