Москва, 30 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Италия не может гарантировать мира на Украине, команду прекратить войну могли бы дать только из США, отметил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Италия никакого мира на Украине никому гарантировать не может, так как сама, увы, давно уже вассал Вашингтона, раздувшего ту самую войну Запада против РФ на УкрТВД», — отметил Климов в телеграм-канале.

По мнению сенатора, «именно из Вашингтона могли бы дать реальную команду Киеву закончить кровавую русофобскую пьесу янки, и на следующий день желанный мир вскоре смогли бы обрести жители территорий быв. УССР».

Так Климов отреагировал на заявление нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что Италия готова выступить гарантом мирного процесса.

«Итальянка могла бы не суетиться — её «гарантии» мало кого кроме жёлтой прессы могут заинтересовать всерьёз. Марионетки в глобальном противостоянии Америки России хоть из Киева, хоть из Рима, Берлина, Парижа или даже самого Брюсселя, лишь жалкие статисты», — констатировал Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр республики Джорджа Мелони заявила о том, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения на Украине и поддержит любые усилия для достижения мира. Премьер-министр намерена посетить Киев в феврале 2023 года.

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