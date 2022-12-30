Донецк, 30 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В результате обстрела войсками преступного режима Киева в ночь на 30 декабря центра Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS повреждена инфраструктура гостиничного комплекса «Виктория». Об этом 30 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Киевский район: зафиксированы повреждения инфраструктуры гостиничного комплекса «Виктория». Ворошиловский район: пр. Мира, 23, 25 — многоквартирные жилые дома», — говорится в сообщении.

При этом ранее в СЦКК сообщили, что в 02:34 украинские нацисты выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительница освобождённого от боевиков ВСУ города Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) была задержана сотрудниками российских спецслужб по подозрению в передаче киевскому режиму информации о передвижении подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ.