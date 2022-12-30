Москва, 30 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов объяснил странность низких темпов инфляции в России. Об этом говорится в статье ЦМАКП «Тринадцать тезисов об экономике».

ИА REGNUM Инфляция

В статье говорится, что в России развивается сектор теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу. Дмитрий Белоусов считает, что это скрытый механизм, снижающий проинфляционный эффект. Поясняется, что росту теневых расчетов могло поспособствовать усиление налогового и финансового контроля со стороны властей.

Так, как считает Дмитрий Белоусов, в последнее время в российской экономике сложилось «странное сочетание» одновременного увеличения суммы наличных денег и счетов «до востребования», скорости их оборота и при этом низких темпов инфляции.

«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками, поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — сообщает экономист ЦМАКП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что к концу текущего года ожидается небольшое снижение ВВП России.