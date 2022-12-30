Луганск, 30 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за последние сутки в ходе наступательных действий уничтожили до 85 человек личного состава ВСУ. Об этом 30 декабря говорится в официальном заявлении представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Отмечается, что за прошедшие сутки также уничтожено два танка, три бронетранспортера, одна артиллерийская установка и 16 единиц специальной автомобильной техники.

Также Филипоненко сообщил об обстреле со стороны киевских боевиков населенных пунктов Алчевск, Стаханов и Брянск с применением реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали об обстреле городов Донецка, Макеевки и Ясиноватой Донецкой Народной Республики в ночь на 30 декабря.