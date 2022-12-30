Киев, 30 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Голосеевском районе Киева сообщили об атаке беспилотников. Об этом 30 декабря заявил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

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Он отметил, что в воздушном пространстве столицы киевского режима «было зафиксировано пять БПЛА», которые в результате работы систем ПВО «были поражены».

«Один из барражирующих боеприпасов… попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего здание было частично разрушено», — написал в сообщении в телеграм-канале Попко.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 декабря, глава Киева Виталий Кличко заявил, что в городе 40% потребителей электроэнергии остались без света. По его словам, свет пришлось отключать «в целях безопасности» на фоне «ракетной атаки». Мэр утверждает, что энергетики ведут восстановительные работы.

Напомним, 29 декабря на Украине заявляли о новых взрывах в Харькове. При этом Министерство обороны России официально не давало информации об ударах по инфраструктуре страны.