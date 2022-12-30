Санкт-Петербург, 30 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Погода в Петербурге в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года будет очень теплой для этого времени года, а горожанам и гостям Северной столицы, решившим встретить праздник на улице, понадобятся зонты, чтобы укрыться от дождя. Об этом рассказал 30 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

«В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь очень тепло +3…+4 гр. и дождь. Так что кто планирует гулять идти, то берите зонт. Конечно, по такой погоде самое хорошее решение — это встречать Новый год за городом, там не будет так заметно всей городской слякоти», — сообщил специалист.

По его словам, после прохождения в ночь на 30 декабря атмосферного фронта в ближайшие часы в Петербурге и близкой к нему части Ленинградской области начнется оттепель, сопровождаемая осадками в виде дождя и небольшим гололёдом. Синоптик уточнил, что потепление и дожди в Петербургский регион принесет атлантический циклон Liddy.

«Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений намечается только в ночь на 2 января. Так что три дня мы будем оставаться в тепле», — отметил Колесов.