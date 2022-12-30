Уфа, 30 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В результате столкновения трёх автомобилей на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии погибли два человека. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что сообщение об автомобильной аварии с участием легковых автомобилей Lada Granta, Skoda Octavia и Lada Priora на 161-м км трассы Р-240 Уфа — Оренбург вблизи населённого пункта Рамадановка поступило в 10:00 (08:00 мск).

«К сожалению, в результате ДТП, по предварительным данным, два человека погибли, четверо получили травмы, все взрослые», — говорится в сообщении.

Также указывается, что всех пострадавших доставили в медучреждения, и добавляется, что движение транспорта на месте ДТП не затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря не менее двух человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и автомобиля УАЗ в Марий Эл.