Москва, 30 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В 2025 году должно начаться серийное производство российского самолёта МС-21 с отечественным двигателем ПД-14. Об этом 30 декабря рассказал заместитель председателя правительств РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Артём Полторацкий МС-21

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям», — сказал он.

Также глава Минпромторга уточнил, что в настоящее время в оперативном порядке ведётся принятие решений по обеспечению к 2024 году окончания испытаний МС-21.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт МС-21 получил одобрение Росавиации на замену основных элементов конструкции на отечественные.