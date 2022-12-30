Москва, 30 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Соединённым Штатам всё чаще не удаётся сплотить своих союзников и партнёров с помощью использования внешних угроз, что является традиционным для американской внешней политики. Такое мнение 30 декабря высказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристы

Как напоминает Нармания, ранее планы Японии радикально увеличить военные расходы, что должно сделать японскую армию третьей по финансированию в мире, вызвали обеспокоенность у союзной ей Южной Кореи, так как исторически отношения этих стран складывались крайне непросто.

При этом обозреватель указывает, что такое всё более возможное охлаждение отношений двух важных для США партнёров в регионе, по его мнению, уже становится симптомом для всей американской внешней политики.

«Американское руководство традиционно использовало внешние угрозы для консолидации своих союзников, однако в мире, который становится более многомерным, это делать всё сложнее. Более того, с аналогичной проблемой Штаты сталкиваются не только в Восточной Азии», — говорится в публикации.

Также указывается, что усилиям США по объединению южного фланга НАТО противостоят споры Турции с Грецией, которые накаляются и могут перерасти в вооруженный конфликт между двумя странами этого военно-политического блока.

При этом отмечается, что на Ближнем Востоке желание США «подружить» Израиль и Саудовскую Аравию провалилось и Эр-Рияд фактически уходит из-под американского влияния, становясь самостоятельным игроком в регионе, выстраивающим тесные отношения с Россией и Китаем.

Кроме того, подчеркивается, что в Европе такое охлаждение отношений с США является самым болезненным для Вашингтона, так как американский миф о «российской угрозе», по мнению Нармании, понимается в каждой из европейских стран по-своему. И если Германия, Франция и Британия в этом вопросе ведут себя достаточно скованно, то Венгрия являет собою пример, как нужно отстаивать свой суверенитет.

«И вот это осознание собственных национальных интересов из очагового явления приобретает системный размах. А умение их отстаивать станет одним из ключевых факторов успеха в эпоху турбулентности, в которую вступает мир», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Конгресса США республиканец Трой Эдвин Нелс (штат Техас) написал, что американские власти вместо улучшения ситуации в своей стране уделяют чрезмерное внимание удовлетворению потребностей киевского режима.