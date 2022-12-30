Бухарест, 30 декабря, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Экс-кикбоксера и звезду интернета Эндрю Тейта и его брата Тристана задержали по подозрению в торговле людьми в Румынии. Об этом 29 декабря сообщила газета Libertatea.

Насилие

Братья Тейт были задержаны на 24 часа по подозрению в совершении ряда преступлений. В частности, мужчин подозревают в торговле людьми, изнасиловании и создании организованного преступного сообщества, эксплуатирующего женщин в съёмках фильмов для взрослых.

Уточняется, что прокуратуре удалось установить личности шести женщин, которых, по данным предварительного расследования, подозреваемые удерживали, используя «психическое и физическое насилие». Предполагается, что подозреваемые заставляли женщин исполнять их требования методом запугивания, контроля и навязывания денежных обязательств.

Напомним, в апреле текущего года на вилле братьев Тейт в Румынии сотрудники полиции по настоянию посольства США провели обыск и обнаружили двух женщин, гражданку США и гражданку Румынии. Женщины утверждали, что их удерживают насильно. По данному эпизоду было начато расследование, которое продолжается до настоящего времени.